Torres, sobre su salida del Liverpool: "Querían buscar un culpable y me vendieron como un traidor"

Fernando Torres ha puesto fin a su silencio sobre su fichaje por el Chelsea. En el mercado de invierno de la campaña 2010/2011, el entonces ariete del Liverpool fue traspasado al equipo de Stamford Bridge por 58 millones de euros, y en Anfield se vio como un acto de traición. Algunos aficionados llegaron a grabar varios vídeos quemando la camiseta 'red' de Torres con el '9'.

En un libro sobre jugadores históricos del Liverpool escrito por Simon Hughes, Torres cuenta que los dueños del club conversaron con él sobre el proyecto que tenían para el equipo: comprar jugadores nuevos, vender a los mas mayores y hacer un proyecto a largo plazo. "Yo tenía 27 años y no tenía tiempo para proyectos largos, tenía prisa por ganar", asegura el "Niño".

Culpa al Liverpool de dejarse presionar por la hinchada 'red'

En el libro, Hughes cuenta que Torres tuvo una conversación con el entonces entrenador, Kenny Dalglish, donde le comentó que no estaba feliz con los nuevos movimientos que se estaban dando en Anfield y que el club le entendió y empezaron a hablar en privado con el Chelsea. Cuando las negociaciones empezaron, se hizo público que Torres podía recalar en el equipo entrenado entonces por Carlo Ancelotti, algo que no agradó nada a los seguidores de Anfield.

"Aquello lo vendieron como una traición, eso no fue lo que hablamos. El Liverpool no podía admitir que se equivocaban con el proyecto y buscaron un culpable", afirma Torres. El libro, titulado Ring of Fire: Liverpool FC into the 21st Century – The Players’ Stories, sale a la venta el 25 de agosto