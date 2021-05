El Top 5 de los mejores momentos de Joaquín: de su 'pasión' por el tenis a su 'facilidad' para hablar italiano

Joaquín es un gran ejemplo de cómo el físico puede permitir un gran rendimiento a pesar de no ser ningún chaval, pero también a la hora de mostrar su mejor cara ante los medios, incluso en momentos difíciles. Y es que, además del balón entre los pies, a Joaquín siempre le ha sentado bien una cámara delante.

El capitán del Betis, que ha renovado un año más con el club de su vida, ha dejado grandes momentos dentro y fuera del campo. Momentos cómicos como enfrentarse a una entrevista en otro idioma o sus ya conocidos bailes en el vestuario andaluz. Joaquín visita 'El Hormiguero 3.0' y Antena 3 Deportes hace repaso de sus mejores anécdotas... que no son pocas.

'Delante' de un toro

El futbolista andaluz publicó una cómica imagen en su perfil oficial de Instagram en la que aparecía junto a un toro. "El 'mieo' va por dentro", bromeaba Joaquín en redes sociales tras ponerse delante del animal... para tomarse la fotografía.

Su 'pasión' por el tenis

Baptista enseña a Joaquín a jugar al tenis | Agencias

Sin duda una de las anécdotas más divertidas y recordadas del jugador del Betis. Al preguntarle Julio Baptista por un hobby, Joaquín no lo dudaba y respondía: "El tenis". Rápidamente Baptista se echaba a reír a carcajadas y el andaluz se sinceraba: "No he jugado al tenis en mi vida 'Hulio', no sé ni coger una raqueta".

Joaquín hablando italiano

No todas las batallas las ha ganado sobre el césped, sino que también ha salido airoso en varios aprietos tanto en rueda de prensa como en zona mixta. La más recordada fue durante su etapa en la Fiorentina. Joaquín no dudó en chapurrear italiano a pesar de las dificultades que le suponía el no conocer bien el idioma.

Su momento 'Jennifer López'

Su baile a lo Jennifer López simulando cantar 'El anillo', solo cubierto por una toalla en el vestuario junto a sus compañeros no tardó en hacerse viral. El vídeo dio la vuelta al mundo. Genio y figura dentro y fuera del terreno de juego.

La más reciente sobre la Eurocopa

"¿Si estoy nervioso por si me llama Luis Enrique? Estoy nervioso, sí, no vaya a ser que me joda las vacaciones", Joaquín tiró de humor para contestar a esta pregunta sobre la lista de España de cara a la próxima Eurocopa.