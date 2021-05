La última broma de Joaquín cuando le preguntan si cree que Luis Enrique le va a convocar para la Eurocopa

Joaquín Sánchez, jugador del Betis, ha vuelto a ser noticia en redes sociales tras ser preguntado en 'El Larguero' de la SER si piensa que el seleccionador español, Luis Enrique, va a llamarle para jugar la Eurocopa de este verano.

"¿Si estoy nervioso por si me llama Luis Enrique? Estoy nervioso, sí, no vaya a ser que me joda las vacaciones", dijo el centrocampista bético entre risas. Joaquín pasó por los micrófonos del programa deportivo después de haber ganado un increíble partido al Celta que le permite al Betis jugar la Europa League la próxima temporada.

La realidad es que Joaquín cumplirá 40 años el próximo 21 de julio pero su rendimiento sigue estando a la altura de muy pocos jugadores con esa edad. Parece que el exjugador de Málaga y Valencia se toma a risa la posibilidad de que Luis Enrique le llame ya que sabe que tiene a varios jugadores por delante de él. Lo que está claro es que el rendimiento del gaditano le sirve para tener muchos minutos en un equipo tan competitivo como el Betis.

Sin embargo, con la temporada terminada, parece que lo que quiere Joaquín es disfrutar de un merecido descanso, y si tiene la suerte de que Luis Enrique le llama para la Eurocopa seguro que lo recibe con una sonrisa de cabo a rabo. O a lo mejor tiene más ganas de irse de vacaciones...

Está claro que Joaquín tiene salidas para cualquier pregunta y con su carácter extrovertido, desentendido y animado siempre nos saca una sonrisa.