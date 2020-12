Gala The Best 2020: Ganador del premio a mejor jugador de la FIFA hoy, en directo

¿Qué jugador alzara el The Best 2020 hoy en la gala de la FIFA? Cristiano Ronaldo opta a su tercer galardón, Messi al segundo y Lewandowski podría lograr el prestigioso premio por primera vez en su carrera. Además de Messi (1) y Cristiano (2), el otro jugador que ha logrado el The Best es Luka Modric en 2018.