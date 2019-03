Tebas compara a la FIFA con "la mafia siciliana"

Si hemos llegado a donde hemos llegado es porque ha habido mucha tibieza

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), reclamó este martes, durante su intervención en el simposio deportivo Camp Beckenbauer en Kitzbuehel (Austria), que se produzca un relevo externo en la cúpula de la FIFA.

Tebas, quien consideró que el fútbol "está en mano de burócratas" y que es necesaria "una revolución cultural", aseguró que "desde dentro no puede haber cambios", con lo que ninguno de los actuales rectores debería ser el protagonista de éstos, así como reclamó que los dirigentes de las ligas deberían ser "tan claros" como él y que "no vale ser tibios".

"Mucha parte del futuro del fútbol está en juego. Si hemos llegado a donde hemos llegado es porque ha habido mucha tibieza", indicó el presidente de la LFP, que afirmó que se ha utilizado mal la expresión "familia del fútbol" porque en vez de referirse a "cariño real" ha derivado "hacia la mafia siciliana".

"Si criticas a la FIFA te amenazan con la expulsión de la competición, eso también es corrupción", añadió. "Seguro que quiero mucho más al fútbol que otros muchos que lo utilizan (esta frase)", dijo Tebas, quien aseguró en tono jocoso que si él se presentase a las elecciones a la presidencia de la FIFA no lograba ni su voto.

"Estoy muy contento en la Liga española, queda mucho trabajo por hacer. Estamos en una revolución interna. No hemos terminado con el control económico y estamos ante un escenario audiovisual muy importante. Me quedan retos en la Liga, una de las más importantes del mundo", indicó.

En cuanto al cambio de fechas del Mundial de Catar 2022, recordó que la LFP había denunciado a la FIFA ante el TAS y que "no era verdad un problema de salud de los jugadores, porque los propios organizadores garantizaban todos los estadios acondicionados y los campos de entrenamiento".

"El cambio a noviembre hace mucho daño a las Ligas europeas", afirmó Tebas, quien consideró que lo que piensan los responsables de la FIFA sobre el cambio demuestra que "no conocen bien la industria del fútbol".

"Si al final se acredita que las elecciones no fueron limpias solo cabe una solución, repetir el proceso. Si no se hace, la regeneración (de la FIFA) no habría empezado", apuntó Tebas, quien señaló que decía esto pese a que tiene muy buena relación con los dirigentes de Catar.

Destacó que actualmente "la Bundesliga, a nivel económico, es la mejor liga del mundo, es un dato objetivo, sus datos de endeudamiento son los mejores del mundo". "Tiene la excelencia financiera", dijo.

"En España desde hace tres años hemos hecho el esfuerzo del control económico de los clubes. Si no hubiéramos tomado esa decisión el fútbol español hubiese quebrado, no los grandes clubes, sí el resto", declaró.

Expuso que el ratio de ingresos y deuda de la Bundesliga es de 1,5 y el de la Liga 0,6, "y el ratio para decir que una Liga está bien es 1. La Bundesliga está muy bien, nosotros regular", añadió.

Cuestionado también sobre las últimas elecciones autonómicas catalanas volvió a señalar que no concibe "España sin Cataluña" y por tanto tampoco "a los clubes catalanes fuera de la Liga".

"Creo que el proceso de independencia no va a continuar. Si pasara realmente esa hipótesis la ley española no permite a los clubes que no son de España que jueguen en España, o lo que quede de España".