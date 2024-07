El TAD abre un expediente disciplinario a Javier Tebas tras una denuncia del Real Madrid

Nuevo lío en el fútbol español. Tras la inhabilitación de Pedro Rocha, presidente de la RFEF, por parte del CSD, ahora es Javier Tebas quien se enfrenta a una inhabilitación después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) haya abierto expediente disciplinario al presidente de LaLiga por una posible infracción muy grave según la Ley del Deporte de 1990 en la convocatoria de la Asamblea del organismo en agosto de 2021, que aprobó el acuerdo con el fondo CVC.

Todo a raíz de una denuncia del Real Madrid, presentada al CSD, por ese acuerdo entre La Liga y CVC al considerar que la Asamblea en la que se firmó dicho acuerdo no fue convocada con la antelación fijada en la Ley del Deporte. Ahora, Javier Tebas cuenta con diez días para formular alegaciones sobre la apertura del expediente.

El TAD recibió el pasado marzo una petición razonada del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, para la incoación del expediente a Tebas como consecuencia de la denuncia formulada en representación del Real Madrid, por la presunta comisión de las infracciones administrativas tipificadas en La Ley del Deporte de 1990 (artículos 76.1.a) y 76.2 a).

Pero Javier Tebas no se mostró preocupado por la admisión de la denuncia por parte del TAD.

"Me sorprende que la eleven porque el Consejo Superior de Deportes ya dijo que no era firme la sentencia y, además, luego se subsanó en una asamblea posterior. No estoy preocupado pero bueno, hace tiempo que el Madrid quiere apartarme de la presidencia por lo civil o por lo criminal o por lo administrativo", indicó entonces Javier Tebas.

Tebas convocó la Asamblea con solo ocho días de antelación

El Real Madrid denunció a Tebas por convocar dicha Asamblea con tan solo ocho días, cuando la Ley del Deporte fija el plazo mínimo en diez días.

El TAD ha concluido que solo cabe la apertura del expediente ante la existencia de indicios suficientes de infracción por convocar la asamblea de agosto de 2021 con una antelación inferior a diez días, sin haber motivado su carácter urgente como dictan los Estatutos, y alude también a una sentencia judicial en este sentido sobre el caso.

Javier Tebas se enfrenta a una posible inhabilitación temporal de dos meses a un año y la destitución del cargo.

