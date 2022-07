Steven Gerrard y las exigentes multas a sus jugadores: ¿es el entrenador más duro del mundo?

Steven Gerrard ha sido una auténtica leyenda del Liverpool y del fútbol en el siglo XXI, un jugador pasó toda su carrera en Anfield y que es el capitán más importante de su historia reciente. Ahora, en un nuevo capítulo de su vida como entrenador del Aston Villa cree conveniente que la exigencia y la disciplina son fundamentales para llegar al éxito.

Ese pensamiento es el que le ha llevado a crear una lista de multas a sus jugadores para que saquen lo mejor de ellos mismos y sean responsables con sus obligaciones.

No fregar los platos, no llevar GPS, no traer tarta en tu cumpleaños...

Eso sí, para muchos son completamente surrealistas, el precio de las multas es más que elevado, tal vez para el bolsillo de un jugador de la Premier no sea nada pero ha dejado atónitos a más de uno. Aquí van algunas de las multas, la razón y la cantidad que deben abonar los jugadores si incumplen alguna regla.

Por ejemplo, llegar tarde al entrenamiento son 500 libras (600 euros), hacer lo mismo en el campo de entrenamiento es todavía más caro (200 libras por cada minuto de retraso), hacerlo en un anuncio serán 300 euros y olvidarse el GPS para el entrenamiento otros 120 euros.

Hay de todo tipo, si los jugadores se olvidan de recoger los platos tras la comida o dejarse alguna prenda en campo o vestuarios tendrán que abonar unas 100 libras (120 euros por prenda o por utensilio), si es tu cumpleaños y no has traído tarta son 50 libras (60 euros por cada día que no se traiga).

¿Cuál es la multa más dura?

La pena más dura para los jugadores será si llegan con retraso a una charla del entrenador, una reunión o simplemente un paseo en día de partido, será castigado con 1.200 euros.