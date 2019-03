El Sporting gana al Villarreal y seguirá un año más en Primera división

El Sporting seguirá una temporada más en Primera división porque cumplió con su parte, ganó al Villarreal (2-0) y se vio favorecido por la derrota del Getafe en el campo del Betis. El Sporting jugaba en dos campos, el suyo ante el Villarreal y en el Benito Villamarín donde el Getafe no podía ganar para que los rojiblancos lograran el objetivo de la permanencia y el público estuvo desde el primer minuto con un ojo en el césped y una oreja en la radio para saber lo que sucedía en Sevilla.

Los rojiblancos salieron desde el pitido inicial en busca del gol ante un Villarreal que llegó a Gijón sin nada en juego y con una alineación en la que había notables ausencias que se vio superado por el empuje local. Jony fue el primero en llevar peligro al robar un balón a Bailly y disparar casi sin ángulo lo que permitió el despeje de Barbosa luego fue Guerrero el que lo intentó y el Sporting, a la tercera tentativa, logró el premio esperado.

Fue una internada de Carmona, que centró al punto de penalti donde apareció Jony para engatillar un potente chut que se coló pegado a la cepa del poste izquierdo de la portería del Villarreal, en medio del delirio de un abarrotado Molinón. Pero en el minuto siguiente, Baptistao ganó por velocidad a los centrales y se plantó sólo ante Cuéllar que salió a tapar y el balón del delantero se estrelló en el poste, provocando un vuelco en el corazón de los aficionados.

Pero el Sporting no se amilanó y fue decididamente a por el segundo con ocasiones de Isma López, Sanabria y Jony y réplica visitante de Nahuel que muy escorado no puede superar a Cuéllar. En los minutos previos al descanso Rachid desde lejos y Jony también desde fuera del área pusieron a prueba a Barbosa que respondió con acierto en una jugada en la que previamente cayó lesionado Bonera que ya no salió en la segunda parte.

Sanabria disparó alto en el primero minuto de la segunda parte pero el Villarreal salió más centrado y buscando más la portería rival lo que provocó nerviosismo en las filas locales. El Molinón estalló con fuerza al enterarse del gol del Betis al Getafe lo que acercaba más a los rojiblancos al objetivo de la permanencia pero el partido había alcanzado mucha más intensidad que en la primera parte y nada estaba decidido.

Manu Trigueros tomó el mando en el centro del campo y el Villarreal tuvo el balón en su poder mucho más que en los primeros 45 minutos con lo que los aficionados mantenían los nervios sólo atenuados por el segundo gol del Betis tan aclamado como el primero. Una internada de Jony por la izquierda acabó con un centro sobre Halilovic que sólo disparó a portería pero bajo palos había muchos defensas que acabaron despejando el balón pero la jugada sirvió para devolver la confianza a sus compañeros.

Unos minutos después, un pase atrás de Sanabria sobre la llegada de Sergio Álvarez que lanzó un tremendo zapatazo que se coló por la escuadra de la portería de Barbosa y dejó la permanencia prácticamente sentenciada.

El centrocampista Sergio Álvarez un hombre vital en el aspecto defensivo, fue clave en los dos últimos partidos, ya que marcó en el campo del Getafe y lo volvió a hacer ante el Villarreal dos goles decisivos para la permanencia Los aficionados estallaron en una alegría contenida el resto del partido con cánticos de '¡El Sporting es de Primera!' mientras que sobre el terreno de juego los dos equipos consumían los minutos que quedaban para la finalización y la megafonía anunciaba una fiesta para celebrar que el equipo seguía una temporada más en Primera.