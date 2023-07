La sobrecogedora entrevista a Dele Alli: abusos sexuales, venta de drogas, adicto a los somníferos...

Pocas veces se ha visto a un futbolista hablar con tanta franqueza como a Dele Alli en su entrevista con Gary Neville en 'The Overlap'. El jugador del Everton ha desvelado la terrible infancia que sufrió y los numerosos traumas y problemas que tuvo que soportar mientras crecía. Además, ha hablado sobre los problemas que ha tenido tras regresar de Turquía, donde jugó cedido en el Besiktas hasta que una lesión lo truncó todo.

Dele Alli confiesa que la regresar de Turquía bebía y tomaba pastillas para poder dormir, e incluso pensó en retirarse a los 24 años.

"Me da miedo hablar de ello. Cuando volví de Turquía y me enteré de que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará. Me miraba literalmente al espejo y me preguntaba si podría retirarme ahora", se sincera Alli.

El jugador pasó seis meses en Estados Unidos para rehabilitarse de su adicción a los somníferos. Pero sus traumas no acaban ahí. Y es que Dele Alli le confesó a Gary Neville su terrible infancia, donde sufrió abusos sexuales y traficó con drogas.

"Cuando era más joven me pasaron muchas cosas que no podía entender y cometía estupideces por las que me culpaba... A los seis años, un amigo de mi madre, que iba mucho a casa, abusó de mí. Mi madre era alcohólica y eso ocurrió a los seis años. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me devolvieron", cuenta el futbolista del Everton.

"A los siete empecé a fumar y a los ocho a traficar con drogas"

"A los siete empecé a fumar y a los ocho a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba por ahí con mi balón de fútbol, y luego por detrás llevaba las drogas", admite Dele Alli en la desgarradora entrevista.

Además, el jugador cuenta que con once años un hombre le colgó de un puente y con doce fue adoptado.

"Fui adoptado por una familia increíble como he dicho, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que habían hecho por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellos. Intenté ser el mejor niño que podía ser para ellos. Estuve con ellos desde los 12 años, y luego empecé a jugar en el primer equipo, profesionalmente, a los 16 años. A partir de ahí empezó todo", relata Dele Alli.

El futbolista del Everton también confiesa que hace tres años pensó en retirase.

"Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo", admite Alli.

El jugador ha recibido muestras de apoyo de muchísimos futbolistas e incluso Gary Neville aseguraba que había sido "la conversación más emotiva, difícil e inspiradora que he tenido en mi vida".