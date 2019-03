Simeone: "Torres será titular en Champions contra el Barcelona"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado la "gran labor de los futbolistas" en la goleada por 5-1 sobre el Betis y remarcó que el triunfo en la Liga es "absolutamente importantísimo" porque "al hincha le ilusiona ver a su equipo lo más alto posible" en la tabla.

"A mí, lo que me deja el partido de hoy es la gran labor de los futbolistas. A partir de los 20 minutos del primer tiempo, el partido fue muy bueno. Hemos jugado 4-3-1-2 y lo interpretamos muy bien. Cuando más transcurría el partido, mejor lo hicimos. Me pone muy contento, porque no es fácil jugar este sistema y lo conseguimos hacer muy bien", valoró en rueda de prensa.

Simeone no tiene "duda" de que ganar trae ganar. "La Liga es absolutamente importantísima por una cuestión simple, porque todos los días, cuando sale la clasificación en los periódicos, a los hinchas les ilusiona a su equipo verlo lo más alto posible. Después, la Champions y la Copa del Rey son competiciones importantes, pero se vive de episodios, de lo que suceda de un duelo de uno contra otro. El torneo de la regularidad y de la estabilidad es la Liga".

"Monsalve aprovechó su oportunidad"

En el partido de este sábado debutó Nacho Monsalve, defensa del filial de Tercera División. "Ayer entrenamos con Savic, sintió un poco de molestias, quedó fuera de la lista y por la tarde entendíamos que el que mejor lo podía hacer en esa posición era él, porque viene trabajando con nosotros hace mucho, ha trabajado bastante en pretemporada y entrenamientos con nosotros y lo hizo tal cual lo pensamos; muy bien y con mucha tranquilidad", explicó.

"Lo fortalece a él para su futuro y nos alegra que un chico nuevo de la cantera vuelva a debutar en Primera División. Esto es una llamada de atención para los chicos de la cantera, que tienen que estar pronto. Siempre les seguimos y las oportunidades aparecen. Hoy Nacho aprovechó su oportunidad", recalcó.