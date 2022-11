Simeone: "Quizás exista algo de ansiedad al intentar marcar goles"

Simeone achacó a la "precisión" el empate del Atlético ante el Leganés. "Nos ha faltado materializar el juego creado con goles. En otros partidos hemos tenido menos ocasiones y hemos marcado".

El técnico cree que "con trabajo y entusiasmo" el equipo alcanzará el nivel que espera. "Estamos tranquilos, no me avergüenza reconocer que no estamos teniendo precisión y eso es lo que nos está pasando".

Además, defendió a sus jugadores: "Tenemos que estar tranquilos. Quizás exista algo de ansiedad a la hora de intentar marcar goles. Pero creamos ocasiones y no nos hacen ocasiones".