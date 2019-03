Simeone: "Pasar a octavos es importante para el club; iremos a Lisboa con la misma intensidad"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, consideró que la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, por tercer año consecutivo, "es un paso adelante para el club" y que el objetivo es "seguir creciendo desde el trabajo". "Se viene haciendo un trabajo importante en estos cuatro años y medio y en las tres 'Champions' hemos clasificado para los octavos antes de la última jornada, lo que indica que se está haciendo un trabajo importante", manifestó el argentino.

"Estoy contento por el club, porque es un paso adelante, contento pos los jugadores y por la hinchada. Ahora hay que intentar seguir creciendo desde el trabajo. Hay muchos jóvenes que se tienen que ir incorporando poco a poco en el trabajo del equipo. Estamos en ese proceso de que necesitamos crecer", añadió. Sobre el encuentro, Simeone indicó que jugaron "un partido importante siguiendo una línea creciente".

"El primer tiempo, pese a que tuvimos mucha posesión, no generamos situaciones de gol, pero en el segundo tuvimos juego y situaciones de gol. La posesión es buena cuando se generan ocasiones de gol, si no es peligrosa porque se generan ocasiones para el rival a la contra", manifestó. Simeone alabó la participación de Tiago y Gabi en el equipo en lo que va de temporada.

"Los más jóvenes tienen la posibilidad de aprender de los hechos y tanto Gabi como Tiago hablan desde el trabajo, desde la predisposición, el compromiso y el espíritu de querer ganar siempre. Están en buen momento porque se cuidan y se quieren y están en la causa de crecer. Mientas estén en esta línea son muy importantes para nosotros. Los demás deben de aprender de ellos", explicó.

"Hemos hecho buenas combinaciones en ataque. Luciano Vietto está creciendo. Fernando Torres hizo un trabajo importante para el equipo y Griezmann sigue marcando. Los chicos que no vienen marcando esperamos que pronto salgan de esa situación", añadió.

Sobre el último partido en Lisboa y la posibilidad de quedar primero de grupo ganando en la capital portuguesa, Simeone declaró que "por principios, siempre es mejor quedar primero que segundo, aunque esto no asegura nada". "No te asegura nada. No significa que en octavos te toque algo bueno o malo. Vamos a ir a Lisboa con la misma intensidad y trabajo que siempre, sabiendo que ellos ganaron aquí jugando un partido muy serio".