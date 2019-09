El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que espera que el derbi contra el Real Madrid sea un partido cerrado y que se decida por detalles. "Son partidos cerrados, que definen situaciones y detalles que van equilibrando el partido para un lado y para el otro", afirma.

Por otra parte, no quiso entrar en la polémica sobre la denominación de 'equipo del pueblo', como si hizo su homólogo en el banquillo blanco. "Creo que lo explicó perfectamente Zidane, no hay que agregar absolutamente nada", dijo sobre las palabras del galo. "Todo lo que dijo me pareció correctísimo y muy bien explicado", añadió.

Además, ahondó en su idea del 'partido a partido' al ser preguntado por si prefería ganar el derbi o el partido de Champions del próximo martes. "El derbi, porque es lo que tenemos mañana. Nosotros vivimos de lo que tenemos mañana", apuntó.

Quiso restarle importancia a la victoria de su equipo 7-3 en el derbi de Estados Unidos. "Siempre aprendemos de todo. Cuando ganas con un resultado abultado o corto, hay cosas para mejorar y cuando pierdes hay un montón de cosas que se hicieron bien y hay que seguir intentando no cambiar, porque por ese camino seguramente estás más cerca de ganar. Considero que las dos situaciones siempre son viables", indicó.

"Cuando llegué, hacía 14 años que no podíamos ganar. Al principio nos costó; aquel partido de la Copa del Rey, que era uno de los que más teníamos que haber perdido, en los 90 minutos el Madrid había sido superior. A partir de ahí nos tocó ganar y perder; alguna final de Champions perdida, alguna Supercopa ganada... Estamos en ese mundo competitivo, que es lo que me imaginé cuando cogí ese avión de Argentina para venir aquí", prosiguió.

Se deshizo en elogios a la plantilla del equipo blanco."Bale está creciendo, Benzema está en un momento ideal y Hazard tiene unas condiciones enormes individuales", relató. "Tiene una columna vertebral muy fuerte. En los últimos años ha cambiado muy poco, mantienen el lugar que tienen en su equipo. Esa columna Casemiro-Ramos-Benzema es demasiado importante para su equipo", continuó.

Álvaro Morata fue sancionado ante el Mallorca. No podrá jugar el derbi. "Con la baja de Álvaro debemos seguir en la línea de cuando él no estuvo", dijo. "Busco potenciar las virtudes que tenemos como equipo", concluyó.