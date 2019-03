Simeone explica su reacción tras la final de Champions en Milán: "Hablé en caliente"

CREE QUE HAY QUE SEGUIR "MEJORANDO Y CRECIENDO"

Simeone asegura que habló "en caliente" tras la final de Champions Total perdida ante el Madrid y también afirma que "no hay equipo mejor" que el Atlético para seguir creciendo y mejorando. "Los argentinos somos así. Después de la final hablé en caliente. El otro no tiene la culpa cuando te gana y eso lo aprendí con el tiempo; no creo que haya muchos equipos mejores que nosotros".