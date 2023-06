Shakira saca a la luz la tormentosa relación de Guardiola y Piqué

El diario El País ha publicado parte de las declaraciones de Shakira durante su causa por posible fraude fiscal de 14,5 millones. En dicha comparecencia en el juzgado habla sobre su relación con su expareja, Gerard Piqué, así como de su estancia en Barcelona. La artista colombiana hace hincapié en la etapa de Pep Guardiola al frente del banquillo azulgrana.

"Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite"

"Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de 'te vas tú o me voy yo'", desveló Shakira, según recoge el diario. Y abundaba: "Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo", añadió.

También reveló que su relación personal con el exjugador del Barça era complicada en algunos aspectos: "Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario", apuntó.

Eso sí, también recordaba con una sonrisa sus inicios: "Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia [Tributaria] me lo habrá computado como un día en España", dice la cantante, en un claro dardo a Hacienda.

Shakira también compró una casa en Perpiñán, en el sur de Francia, "lejos del bullicio de los paparazzi" que la seguían en Barcelona, pero muy cerca de Cataluña. "Quería estar cerca de Gerard", explicó.

Carga contra Hacienda

Y sigue atacando a la Agencia Tributaria, a la que tilda de machista por asumir que reside en España por ser madre: "Es una visión retrógrada y algo machista. Pensar que, porque una mujer tiene un hijo con un español, hay que asumir automáticamente el concepto tradicional de familia…".

Incluso se pregunta si sucedería lo mismo en el caso de que hubiera sido un hombre: "Yo no sé si Bono [el cantante de U2] estaría aquí sentado, imputado en un proceso penal con tan graves consecuencias para mí, mi familia y mis hijos", lamentaba.