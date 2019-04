Setién, sobre el penalti: "La duda es si el árbitro hubiera tenido huevos a pitarlo al revés"

Enrique Setién, entrenador de la UD Las Palmas, se mostró indignado con la actuación arbitral tras la derrota de su equipo en Villarreal (2-1) y dijo que dudaba de si el colegiado habría tenido valor de pitar el mismo penalti que supuso el primer gol del rival pero a favor de su equipo.

"Es el árbitro el que ha hecho la diferencia. Nos pasó en Sevilla, donde ya perdimos por un penalti, y ahora se repite. La duda es si el árbitro hubiera tenido huevos a pitarlo al revés", manifestó Setién en referencia al penalti que pitó a favor del Villarreal y que significó el empate a uno.

Además, el técnico reseñó que el segundo gol local llegó tras una falta clara de Cedric Bakambu, que arrolló a un rival.

"La jugada del segundo gol es una falta de escándalo. Ha pitado faltas menores y esa, que es mucho más y delante de él, ni la ha visto", aseguró.

"Es una pena, pero es así, es algo que no tiene remedio. Debes callar y aguantar, aunque a veces es complicado. No es fácil decidir, pero tienen una influencia en señalar las faltas, en función del equipo que está delante. Eso es así, y no se puede cambiar", agregó.

Respecto al partido, apuntó que lo más justo "era el empate" y que incluso contaron con opciones de "poder ganar", pero reconoció que puede que les "faltara algo" y que "no es fácil jugando contra un equipo como el Villarreal".

Setién declaró que su equipo hizo "un partido enorme, con un gran trabajo" en un campo "muy difícil" como es El Madrigal. "Hemos sufrido pero hemos tenido tres o cuatro opciones para hacer algo más", indicó.

Preguntado por la racha de cinco partidos sin ganar, respondió: "Ni me preocupa ni me deja de preocupar que el equipo no gane. Ya llevábamos cuatro empates y este partido lo pudimos ganar".

"Creo que el equipo mantiene una línea de rendimiento estable, pero a veces hay cosas que marcan el resultado. Los resultados ahora no nos acompañan, pero yo me voy más satisfecho por sensaciones perdiendo que la victoria del año pasado, en la que nos pasamos defendiendo en el área propia", recordó. Y reiteró que este partido les deja "muy cabreados" por las acciones que creen que han decidido el choque y con "mucha impotencia, como pasó en Sevilla".