Sergio Ramos se sincera con Ibai Llanos durante una charla en Twitch: "Es más fácil llegar a un acuerdo por Haaland"

Sergio Ramos ha charlado con Ibai Llanos en Twitch. El capitán blanco se ha sometido a las preguntas del famoso streamer, mostrando su lado más sincero sobre ciertos temas de actualidad en el Real Madrid, algunos más controvertidos que otros.

Ramos ha hablado hoy sobre su renovación con el Real Madrid, pero ha asegurado que no hay noticias nuevas. "¿Mi renovación? No hay noticias, ya me gustaría...", ha dicho el central blanco.

El sevillano también ha querido dejar claro que no abandonaría jamás el Real Madrid para fichar por el Barcelona: "Hay cosas en la vida que no las compra el dinero, es algo imposible". El capitán asegura que es fiel a sus principios, aunque reconoce tener un "cariño especial" a Joan Laporta, el nuevo presidente culé.

¿Mbappé o Haaland?

"Me gustaría que viniesen los dos, pero a día de hoy es más fácil fichar a Haaland, con Mbappé las circunstancias económicas están más complicadas. No estaría mal Haaland por el hambre de gol".

Sergio Ramos ha reconocido que sus mejores compañeros como centrales han sido Gerard Piqué y Pepe. También ha recordado la anécdota de cuando se le cayó la Copa del Rey en del autobús en plena celebración con el Real Madrid.

"¿Messi al Madrid? Le apañaría mi casa si hace falta"

Ibai a bromeado con Ramos sobre la posibilidad de ver a Messi en el Real Madrid: "Le apañaría mi casa si hace falta si decide venir en lo que encuentra algo".

Ramos se ha remontado a sus inicios como futbolista, recordando cómo le ayudaba su familia y cómo logró un buen físico para el fútbol: "Mi padre siempre fue muy estricto, ganaba cinco a cero y marcaba dos goles y me recordaba los fallos".

Entre River Plate y Boca Juniors, Sergio Ramos se ha mojado por Boca y ha asegurado que si no fuera central sería delantero 'tanque'.