Sergio Ramos: "Los que rajan al final acabarán callados, como siempre"

Sergio Ramos, capitán de la selección española, respondió a la crítica que recibe cada vez que comete un error, tras cometer el penalti que impidió a la Roja vencer en Turín (1-1), y afirmó que "disfruten ahora" los que le rajan porque "al final acabarán callados como siempre".

"Los errores nos pueden pasar a todos, también a Buffon que es un emblema para Italia, pero aquí le aplauden y en España te pitan, es la gran diferencia. La envidia nos puede y aquí la admiración se ve por cada paso que vas dando. Que disfruten ahora los que me tengan que rajar porque al final acabarán callados muchos años", dijo en la zona mixta del Juventus Stadium.

Citando a Luis Aragonés

"Soy feliz por encima de todo, como decía el gran abuelo (Luis Aragonés) tengo la espalda y el culo 'pelao'. Ni cuando me han halagado me he venido arriba, ni con la crítica me vengo abajo. Vivo al margen de eso. Cuando uno es capitán tienes que dar la cara y aquí estoy", añadió. Sergio Ramos defendió que se encuentra "muy bien" físicamente y admitió que los errores que comete no son por jugar con molestias.

"Los fallos marcan y la gente se queda con esos pequeños detalles. Se puede criticar pero no lo comparto". Y defendió el nivel de España. "Si uno ve el partido un punto sabe a muy poco después del gran partido de la selección. Hemos vuelto a recuperar nuestra filosofía, nuestra identidad de juego, teniendo siempre la posesión. Hemos sufrido los últimos quince minutos que ellos han aprovechado su juego directo. Hemos sabido sufrir, el partido ha sido bastante bueno por nuestra parte aunque el punto sabe a poco".

Y en la jugada del penalti, Ramos admitió que lo fue aunque criticó que en otras ocasiones no se señalan. "Es riguroso pero se puede pitar. Es el típico penalti que se pita uno de cuarenta, pero a mí por las últimas acciones quizás me tengan cogida la matrícula".

Elogios a Lopetegui

"No hay que culpar al árbitro. Hoy se sacan muchas conclusiones positivas quitando el penalti. Pudimos matar el partido pero el fútbol son pequeños errores que se cometen. Estoy orgulloso del partido que hemos hecho". Y terminó elogiando los cambios que están protagonizando con Julen Lopetegui al mando.

"Venimos trabajando con Julen el tema táctico de una forma muy clara, hace mucho hincapié en la presión arriba, robar en campo contrario, eso te da un dominio y control de balón que no teníamos. Está trabajando muy bien con el equipo y nosotros disfrutamos jugando".