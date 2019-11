Sergio Ramos: "El Real Madrid sale perjudicado con la fecha del Clásico"

Sergio Ramos ha comparecido en rueda de prensa antes del choque que España jugará contra Malta en un partido clasificatorio para la Eurocopa 2020. El capitán de la selección española y jugador del Real Madrid ha analizado la actualidad del equipo de Robert Moreno.

El Barça descansa más que el Real Madrid antes del Clásico: "Al final el único perjudicado es el Real Madrid, pero salimos perjudicados porque habría que jugar el mismo día que el Barça y tener el mismo descanso. Pero igualmente iremos con todas las ganas y dispuestos a ganar el partido".

Juegos Olímpicos de Tokio 2020: "Me hace ilusión representar a España en unos Juegos Olímpicos, y yo creo que también a Piqué y al resto de los jugadores españoles. Pero queda mucho para las olimpidas, y ya se verá. Para mí es una ilusión, porque no he tenido la gran suerte de participar unos Juegos y desde luego que me gustaría".

La retirada del fútbol de David Villa: "Ha sido uno de los grandes y le mando un abrazo inmenso. Es una leyenda del fútbol. Mantengo el contacto con él y le mando mi enhorabuena por una carrera de quitarse el sombrero".

La selección española en Barcelona: "El momento idóneo para jugar en Barcelona pues no creo, porque se acaba de suspender un Clásico... pero si hay que jugar en Barcelona, pues ojalá. Porque representar a España, en cualquier parte, en todos los lugares, siempre es un motivo de orgullo".

Sobre jugar en Andalucía: "Es muy gratificante volver a Cádiz, donde he pasado parte de mi infancia. Vendrán todos los míos y será un día especial para mí y para mi familia".

La Supercopa de España en Arabia Saudí: "Nosotros no hemos decidido dónde se juega la Supercopa. Los jugadores no podemos hacer nada al respecto. Pero Rubiales ha dicho que intentaremos que sea una ocasión para cambiar, y si es así el día de mañana estaremos orgullosos de haberlo conseguido. Nosotros no decidimos en sitio en el que jugamos, ni con la Federación ni con la Liga, ni con la Selección ni con nuestros equipos".

El compromiso de Bale con el Madrid: "Al final lo que diga sobre Bale puede ser un titular y generar cosas negativas. Es un tema del club. A mí me alegra que haya vuelto a jugar, porque se supone que estará bien para jugar con el Madrid. Como espero que pase con James. Ya se verá, el tiempo pone a cada uno en su sitio...".