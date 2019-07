Desde este lunes 1 de julio la cláusula de Antoine Griezmann ha bajado de 200 millones de euros a 120, por lo que esta semana se antoja clave en el futuro del jugador galo, que ya anunció hace varias semanas su intención de abandonar el Atlético de Madrid.



El gran favorito para hacerse con sus servicios es el Barcelona. Son varios los medios que afirman que el club culé y el delantero ya tienen un acuerdo; el consejero delegado del Atlético de Madrid, Gil Marín, confirmó que Antoine "jugará en el Barça" y que "se sabe desde marzo".



A vueltas con 'la decisión'

El asunto ya viene del año pasado, cuando Griezmann anunció que se quedaba en el Atlético mediante una curiosa fórmula: un documental titulado 'la decisión' y producido por Gerard Piqué, algo que en el club blaugrana no sentó bien. Nadie se ha pronunciado al respecto y hay ciertas dudas sobre el fichaje. El 'no' que dio el galo al club hace un sector importante de la afición no vea con buenos ojos la llegada del delantero francés.

Esta semana podría haber novedades decisivas sobre la llegada del delantero, todavía del Atlético de Madrid, que el 14 de mayo se despidió del club a través de redes sociales.