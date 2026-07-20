Barcelona y Nueva York se iluminan con los colores de La Roja y celebran su victoria

La victoria de España en el Mundial de 2026 no solo hizo estallar la celebración en nuestro país, sino que también dejó imágenes para el recuerdo en algunos de los rincones más emblemáticos del mundo. El gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga dio el triunfo por 1-0 a la selección de Luis de la Fuente frente a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York, conquistando así la segunda estrella de la historia del fútbol español.

Mientras los jugadores celebraban el título sobre el césped neoyorquino, el Empire State Building se iluminó con los colores rojo y amarillo en homenaje a la nueva campeona del mundo. La icónica silueta de Manhattan cambió por una noche para rendirse al éxito de España, en una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo.

En nuestro país, Barcelona también se sumó a la celebración. La Torre Glòries, conocida popularmente como Torre Agbar, vistió su fachada con los colores de la bandera española y proyectó el mensaje: "Felicidades, campeones", convirtiéndose en uno de los símbolos de una noche histórica.

Desde Nueva York hasta Barcelona, la iluminación de estos dos edificios reflejó la dimensión internacional del triunfo de la selección española. Un reconocimiento a una generación de futbolistas que 16 años después volvió a escribir una de las páginas más brillantes de la historia del deporte español.

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