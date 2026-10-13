Dragon boat, la mejor terapia para un grupo de sevillanas que han superado el cáncer de mama

Remar fue su salvavidas. Un grupo de mujeres sevillanas encontró en el dragon boat la mejor terapia tras ganar la batalla al cáncer de mama. Más de 30 historias de supervivencia han competido al más alto nivel en los Juegos del Agua que se han celebrado en Melilla.

"El cáncer te transforma la vida, pero hay mucha vida tras el cáncer", explica Rocío Fernández, presidenta de la Asociación Dragonas de Sevilla.

"Competimos en todas las categorías. Yo soy mujer de cáncer de mama, pero yo también entreno con los hombres y con mujeres, en general. De tal manera, que el cáncer no es lo que nos define, nos define el deporte", apunta Rocío Fernández.

Las condiciones de la competición no fueron fáciles, el viento y las olas añadieron una dificultad extra a todas las participantes.

"Hace un poquito de viento y de olas, pero yo creo que se va a poder llevar a cabo aunque va a ser duro", anunciaba Ana Belén Ruiz, palista de Sevilla Dragon.

"Eso te da una fortaleza psicológica que te mejora la autoestima"

Mantener el equilibrio se complicaba y algunas embarcaciones llegaron a volcar.

"Somos más de 60 personas, estamos aquí como 30 o 35 personas", subraya Macarnea Hinojosa, vicepresidenta de la Asociación Dragonas de Sevilla.

Con cada palada se hacen más fuertes, pero lo que más les ayuda es lo que encuentran al salir del agua.

"Montarte en un barco con personas que tienen lo mismo que tú y con las que no tienes que explicar mucho, aunque ya sabes de lo que estamos hablando, eso te da una fortaleza psicológica que te mejora la autoestima", asegura Rocío Fernández.

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