La provocación a Lamine Yamal en el Barcelona- Getafe: "Tú quieres jugar en Marruecos"

El FC Barcelona mantiene su pleno de victorias en LaLiga después de imponerse este sábado al Getafe (3-0) en el Camp Nou, pero el encuentro también dejó una escena que pasó desapercibida durante el partido y que ahora ha salido a la luz gracias a las cámaras de 'El Día Después', de Movistar Plus+.

El protagonista fue Abdel Abqar, defensa marroquí del Getafe, que intentó provocar a Lamine Yamal con una referencia a Marruecos, selección a la que el joven futbolista del Barcelona pudo haber representado antes de decantarse por España. La escena se produjo durante una protesta de los jugadores azulgranas al colegiado del encuentro, Jesús Gil Manzano.

Falta de Gordon a David Soria

Todo comenzó cuando el árbitro señaló una falta de Antony Gordon sobre el guardameta David Soria al borde del área.

La decisión provocó las protestas de varios futbolistas del Barcelona, entre ellos Lamine Yamal, que se acercó al árbitro para cuestionar la infracción. "Pero si al final chuta, pero si al final chuta", le dijo el internacional español a Gil Manzano.

Fue entonces cuando Abqar se aproximó al delantero azulgrana y comenzó a dirigirse a él con una frase que hacía referencia a su nacionalidad. "Lamine, Lamine, tú quieres jugar en Marruecos. Lamine, tú quieres", insistió el futbolista del Getafe.

Lamine evita entrar en la provocación

Las imágenes muestran cómo Abqar continúa dirigiéndose al jugador del Barcelona mientras este intenta apartarse. Lamine se zafa del contacto del defensa marroquí apartando su brazo y finalmente decide alejarse de la escena sin responder a sus palabras. El incidente no pasó a mayores y el choque continuó con normalidad.

La referencia a Marruecos no es casual. Lamine Yamal, nacido en España y de padre marroquí, pudo haber representado internacionalmente al combinado africano, pero finalmente eligió defender la camiseta de la selección española, con la que se ha proclamado campeón del mundo este verano.

El Barça, intratable en LaLiga

Al margen de la polémica, el conjunto de Hansi Flick volvió a demostrar su fortaleza en el campeonato doméstico. Los azulgranas derrotaron al Getafe por 3-0 gracias a los goles de Antony Gordon, Gabriel Jesús y Jules Koundé.

El triunfo permite al Barcelona mantener el pleno de victorias después de ocho jornadas y continuar al frente de la clasificación con 24 puntos, cinco más que el Atlético de Madrid y el Real Betis y seis más que el Real Madrid.