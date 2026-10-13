Andy Carroll revela ahora que otros "futbolistas muy conocidos" también sufrieron abusos sexuales

Andy Carroll ha vuelto a hablar públicamente sobre los abusos sexuales que sufrió y ha realizado una revelación que apunta directamente al mundo del fútbol. El exdelantero del Liverpool asegura que varios futbolistas muy conocidos se han puesto en contacto con él para confesarle que también han vivido situaciones similares.

Las declaraciones llegan días después de que el exinternacional inglés hiciera pública en su autobiografía 'Owning It' la agresión sexual que sufrió por parte del coreógrafo Kevin Adams.

En una entrevista con Piers Morgan en el programa 'Football Uncensored', Carroll explicó que su testimonio ha provocado una oleada de mensajes de apoyo, algunos procedentes de personas que han pasado por experiencias parecidas.

"Hay personas a las que conozco muy bien que se han acercado a mí y me han dicho: 'A mí me pasó algo parecido'. También gente del mundo del fútbol", afirmó.

"He recibido llamadas suyas"

Piers Morgan quiso profundizar en las palabras de Carroll y le preguntó directamente si entre las personas que habían contactado con él había personajes famosos.

La respuesta del exjugador fue contundente: "Futbolistas muy conocidos; he recibido llamadas suyas dándome las gracias. Y, para mí, incluirlo en el libro fue lo correcto... Debo haber recibido cientos y cientos de mensajes".

Carroll no reveló la identidad de ninguno de esos futbolistas ni ofreció detalles sobre las situaciones que le habían confesado. Sin embargo, sus palabras ponen de manifiesto que su testimonio ha llevado a otras personas relacionadas con el fútbol a compartir con él experiencias que hasta ahora habían mantenido en privado.

"Hay cosas que no se pueden superar"

El exdelantero inglés también habló sobre las consecuencias psicológicas que ha tenido para él la agresión sexual y el proceso de hacerla pública.

Carroll reconoció que durante mucho tiempo vivió con el temor de que su historia terminara saliendo a la luz: "Hasta hace dos semanas, cuando salió a la luz, seguía pensando en el fondo de mi mente: '¿Cuándo va a estallar? ¿Cuándo va a salir el nombre?'. Fue realmente muy difícil".

Aunque ahora siente cierto alivio después de haber contado lo sucedido, reconoce que las secuelas emocionales permanecen. "Hay cosas que no se pueden superar, y eso jamás lo superaré. Pero ahora sé que la gente puede ver quién era yo entonces, en aquel momento, y por lo que he pasado; me ayudan y me apoyan", dijo.

Reconoce que entró en pánico

Uno de los momentos más difíciles llegó cuando se acercaba la publicación de su autobiografía y sabía que su experiencia iba a hacerse pública.

El futbolista confesó que "cuando llegó el momento de que se hiciera público el nombre" llegó a entrar en pánico: "No supe qué hacer... Los comentarios que he estado recibiendo en las redes sociales me dan cierto apoyo para decir: 'Sí, adelante, hay que sacarlo a la luz y que la gente se entere, porque nadie habla de esto".

La reacción que ha recibido desde entonces ha sido importante para afrontar públicamente una experiencia que, según reconoce, continúa afectándole.

Cientos de mensajes

Carroll decidió contar en 'Owning It' la agresión sexual que sufrió y que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más traumáticos de su vida. El exfutbolista relató que el agresor fue posteriormente condenado a tres años de prisión por delitos sexuales.

Ahora, días después de que su historia se hiciera pública, Carroll asegura que ha recibido cientos de mensajes de personas que querían mostrarle su apoyo o compartir experiencias similares.

Entre ellas, según afirma, se encuentran futbolistas muy conocidos que hasta ahora no habían hablado públicamente de lo ocurrido. El inglés considera que incluir aquella experiencia en su autobiografía fue la decisión correcta, especialmente después de comprobar que su testimonio ha animado a otras personas a hablar sobre los abusos sexuales.