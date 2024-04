Rodrygo cree que la llegada de Mbappé supondrá "un buen problema" para Ancelotti

Rodrygo Goes fue el hombre de la noche en el Bernabéu gracias a sus dos golazos que dieron la victoria al Real Madrid frente al Athletic Club en la jornada 30 de LaLiga. Tras su doblete, al delantero brasileño se le escapó que Kylian Mbappé "está cerca" del club merengue para la próxima temporada. Además, reconoció que con la llegada de Endrick serán "muchos" en ataque... algo que se convertirá en "un buen problema" para su entrenador, Carlo Ancelotti.

"Somos muchos. Creo que Mbappé está cerca por lo que todos dicen, confío en los periodistas, pero no sé qué pasará. Somos muchos y a ver que decide el míster. Yo no pienso nada, sólo en estar centrado esta temporada, en terminarla bien, con el máximo número de títulos posible. El próximo año es un buen problema para el míster pero yo estoy tranquilo", dijo Rodrygo al ser cuestionado en zona mixta por el exceso de delanteros en el Madrid con la llegada de su compatriota Endrick.

"Ahora es un momento difícil, con el City cerca, y quería llegar bien"

Rodrygo estaba exultante tras volver a anotar para el equipo blanco tras siete partidos consecutivos sin hacer gol: "Marcar con esta camiseta es siempre una alegría para mí, me da confianza hacerlo en el Bernabéu. Ante España ya me dio confianza y hoy ha salido todo bien. La verdad que llevaba un tiempo sin marcar, jugaba bien pero no llegaban los goles y hoy al final he podido macar. Estoy muy contento".

"Estoy siempre tranquilo, todos en el equipo me ayudan bastante. Siempre tengo la cabeza tranquila porque sé que voy a volver a marcar y quería hacerlo cuando el equipo me necesitase. Ahora es un momento difícil, con el City cerca, y quería llegar bien", abundó el brasileño.

Sin Vinícius Junior, sancionado ante el Athletic por acumulación de tarjetas, Rodrygo aprovechó para brillar en el carril izquierdo: "Es verdad que ahí lo hago mejor. Por el estilo que juega nuestro equipo siempre favorece al que juega en la izquierda. Ha salido muy bien y quiero hacerlo también por la derecha", analizó.

Comparación con Cristiano y Benzema

El italiano Carlo Ancelotti también celebró el reencuentro con el gol de Rodrygo Goes: "Ha jugado muy bien, ha marcado la diferencia. Hoy nos ha dado la oportunidad de cambiar el marcador muy pronto. Es un jugador de gran nivel con una calidad muy alta. Ahora se dirá que se encuentra mejor en la izquierda pero para mí Rodrygo es bueno en todos los sitios. Hay que recordar que marcó dos goles en la derecha en una semifinal de Champions. Como es normal en un delantero, a veces no acierta y otros marca como hoy", apunto en rueda de prensa tras la victoria de su equipo.

Carletto se mostró convencido de que los números goleadores de Rodrygo crecerán cada temporada: "Hay casos aislados de delanteros que marcan siempre como Cristiano o Benzema. Con la experiencia, Rodrygo va a mejorar este aspecto. Siendo joven juega con mucha intensidad y a veces le pido mucho trabajo defensivo que hace que no siempre esté tan fresco de cara a la portería como hoy".

