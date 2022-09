Rodrigo rompe la racha triunfal del Betis en el Bernabéu y aúpa al Madrid al liderato de la Liga

El campeón de Liga sigue intratable. Los blancos se han llevado más que 3 puntos tras tumbar a un Betis que coolideraba la Liga junto a ellos y al que no ganaban en casa desde 2017. Se habló brasileño en un Madrid en el que Vinicius y Rodrigo fueron decisivos.

Llegaron los dos líderes de la Liga con mucha hambre al Santiago Bernabéu, el templo madridista recibió a sus héroes con honores, llenando el campo y disfrutando de la Champions y la Supercopa de Europa que Benzema y Carvajal ofrecieron a la grada.

Los líderes de la Liga no defraudaron

Destacaron los ataques y las defensas no hicieron acto de presencia en la primera parte, un brillante Vinicius adelantó a los blancos con una precisa vaselina tras un pase de cirujano de Alaba. Percutió como quiso el brasileño en una banda izquierda en la que Sabaly hizo lo que pudo pero que se vio perjudicado por la defensa adelantada de Pellegrini.

Un despiste del Madrid en la zaga sirvió para que el Betis pusiera la igualdad tras un remate mordido y con la derecha de Canales que terminó batiendo a Courtois. Los merengues se volcaron hacia la portería de Silva en busca del segundo tanto y lo rozaron en más de una ocasión, el dominio a partir del minuto 20 fue aplastante pero sin premio para el campeón de Champions. El Betis, sufriendo pero sin abandonar su filosofía, se fue vivo de milagro al descanso.

En este Madrid se habla brasileño

Siguió la tónica en la segunda parte, donde los merengues no cesaron hasta hasta poner el 2-1 en el marcador, que tras decenas de ocasiones claras llegó en las botas de Rodrigo, desaparecido en la primera parte pero decisivo, como suele acostumbrar cuando se le necesita. Un pase de Valverde en el área le dejó solo para rematar girando el tobillo y batiendo a un Silva que pudo hacer mucho más para evitar el tanto.

Buscó la sentencia el Madrid mientras el Betis aguantaba el chaparrón y esperaba a los minutos finales para un último arreón. El Madrid no alzó los brazos hasta el pitido final, ambos conjuntos, exhaustos, no ofrecieron mucho más en los últimos minutos. Benzema, un escalón por debajo de su nivel del año pasado y Vinicius completamente extasiado, no sentenciaron a los de Pellegrini.

Ancelotti introdujo control con Ceballos y Kroos y le salió bien. No sufrieron los merengues y excepto una acción polémica entre Iglesias y Courtois los béticos no se acercaron al empate. 12 de 12, 4 de 4, líder en solitario y adiós a la racha negativa ante el Betis. Este Madrid sabe ganar sea como sea. Que pase el siguiente.