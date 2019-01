Rodrigo se disculpa: "Pido perdón por fallar el penalti"

Rodrigo Moreno, delantero del Valencia, pidió disculpas por haber fallado un penalti cuando el marcador del encuentro ante el Valladolid estaba con el cero a cero inicial y se mostró seguro de que de haberlo marcado, habrían ganado un choque que acabó con empate a uno.

"No pudo ser pero creo que el equipo ha hecho un trabajo", aseguró el delantero del Valencia, quien agradeció el apoyo que el equipo recibió de Mestalla durante todo el encuentro, y defendió también la labor del cuestionado técnico Marcelino García Toral.

"El 'mister' está haciendo su trabajo, no se está dejando llevar por la situación, está intentando cambiar el rumbo de todas las maneras, pero los entrenadores no pueden hacer milagros, no pueden tirar el penalti por mí, ir a rematar o defender las jugadas a balón parado", destacó.

Rodrigo subrayó que tuvieron muchas ocasiones claras y dijo que "trabajan bien" pero que la falta de acierto de cara a gol es la que les penaliza y puso como ejemplo el encuentro que completaron y el gol a balón parado que les marcó el Valladolid.