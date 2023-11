Robert Lewandowski: "Lo que pasó con Lamine fue un accidente total"

Robert Lewandowski no ha tardado ni 24 horas en salir a quitar hierro e importancia a su polémico gesto hacia Lamine Yamal en el partido ante el Alavés. El polaco fue muy criticado por protestar de forma muy vehemente por un baló que el joven jugador del barça no le dio cuando estaba en posición de remayte. El polaco aún tuvo un segundo gesto peor cuando se negó a dar la mano a Yamal cuando este se acercó para discuplarse.

Lewandowski califico la situación de "algo normal" y opina que es "un accidente total".

"Sinceramente, no hay mucho que comentar porque fue un accidente total, así que en lo que respecta a mi relación con él, le ayudé muchas veces y le di consejos, incluso en este partido. Es normal decir o gritar algo en el campo. Toda la situación es un accidente total y no tiene subcontexto ni significado", explicó el goleador polaco desde la concentración de Polonia.

Lewandowski, en otro orden de cosas, subrayó su mejoría tras la lesión que le ha hecho perderse varios partidos con el Barcelona en las últimas semanas.

"En cuanto a mi condición física, me sentí bien ante el Alavés. Mi confianza en el campo también fue completamente diferente. Los objetivos siempre te dan tranquilidad y motivación. Sobre todo porque en los últimos partidos no he tenido muchas oportunidades, sin ellas es más difícil cambiar algo. Espero que ahora marque con regularidad y tenga oportunidades", explicó Lewandowski.

El delantero polaco habló sobre las opciones de Polonia para meterse en la próxima Eurocopa.

"Sé que las posibilidades no son muchas. Pero para nosotros en este momento lo más importante es el partido contra la República Checa y ganarlo. Sabemos dónde estamos, qué debemos mejorar y en qué debemos centrarnos", indicó Lewandowski.