Riquelme carga contra el fútbol moderno: "Antes amábamos jugar al fútbol, ahora los futbolistas ponen una foto con el peluquero"

Juan Román Riquelme dejó una curiosa reflexión en una entrevista a Rivadavia Radio recogida por el canarl Fox Sports. El exjugador argentino cuestionó los intereses de los futbolistas actuales y explicó que antes todo era diferente.

"Antes amamábamos jugar al fútbol. No nos interesaba mostrar si bailábamos después de un partido. Ahora me sorprende que ponen: 'Me voy a dormir la siesta'... Y al rato ponen: 'Me acabo de levantar de la siesta, ahora estoy merendando'. ¿Qué es esto?", se preguntó Riquelme.

El ídolo de Boca y exjugador de Barcelona y Villarreal aseguró que "nadie pone nada de fútbol" y que interesa más mostrar el último peinado que ver un partido.

"Nadie pone nada de fútbol. Nadie dice que está viendo un partido de la Champions o de la Nacional B. Te ponen eso, una foto con el peluquero un día antes de la concentración", aseguró Riquelme.