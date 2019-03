Ribery: "Me hacen falta entrenadores como Ancelotti, me siento libre y plenamente motivado"

EL FRANCÉS NO MENCIONA A GUARDIOLA

Franck Ribery está encantado con la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo del Bayern de Múnich. El futbolista francés afirma que Ancelotti es "un regalo" para el club, le compara con Heynckes o Hitzfeld. "Me siento libre y plenamente motivado; me hace falta alguien como él, Heynckes o Hitzfeld", afirma Ribery, que no menciona en ningún momento a Guardiola.