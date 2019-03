Reyes, presentado con el Espanyol: "Si no me viera como titular, no vengo"

El centrocampista José Antonio Reyes ha afirmado durante la presentación como nuevo futbolista del Espanyol, en el estadio de Cornellà-El Prat, que llega "con la ilusión de un niño que empieza". El exjugador del Sevilla aterriza en la entidad blanquiazul libre y con una cláusula de nueve millones de euros.

Su contrato es de dos temporadas, la segunda supeditada al rendimiento deportivo de la primera. "A todo el mundo no le va a gustar mi fichaje, pero lo importante es demostrarlo en el campo", ha insistido el andaluz.

Viene con hambre

A sus 32 años, 33 en septiembre, Reyes se ha mostrado muy emocionado por esta nueva etapa en su carrera: "Me anima que esté Quique de entrenador y también que el Espanyol me haya dado tanto la lata para que viniera. Pero sobre todo por el proyecto. Ningún jugador puede decir que no cuando le proponen estas cosas".

José Antonio Reyes ha insistido en que su ambición es máxima como blanquiazul. Su objetivo es ser un jugador importante. "Si no me viera como titular, no vengo", ha dicho. Su fichaje, ha explicado, no es sólo una apuesta personal de Quique, sino del Espanyol. De hecho, el club le tanteó antes de tener atado al nuevo técnico.

Elogios a Quique

Sin embargo, la presencia de Quique Sánchez Flores en el banquillo es muy importante para el extremo zurdo, que ya coincidió con él en el Benfica y en el Atlético de Madrid: "Saca lo mejor de cada jugador. Se puede hablar con él y es un preparador perfecto para el proyecto que está haciendo el Espanyol".

El director deportivo, Ángel Gómez, presente en el acto, se ha mostrado muy satisfecho por su incorporación. "Para nosotros significa dar un paso muy importante y estamos muy contentos de contar con él", ha expresado. El consejero delegado Ramón Robert también ha acompañado al futbolista en Cornellà-El Prat.