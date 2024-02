El Real Madrid se queda sin ningún central: Rüdiger, KO dos semanas

Las lesiones siguen sin dar un solo respiro al Real Madrid. Esta mañana el club blanco ha informado de que a Antonio Rüdiger se le ha diagnosticado una lesión muscular en el vasto lateral del muslo izquierdo que le tendrá apartado de los terrenos de juego unas dos semanas.

"Tras la pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Antonio Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el vasto lateral del muslo izquierdo. Pendiente de evolución", explicaba el conjunto merengue en sus redes sociales.

Una noticia más que inesperada ya que este viernes Carlo Ancelotti dijo que pensaba que el alemán estaría presente en el partido de hoy ante el Girona al haber podido entrenar con bastante normalidad. "Veremos como se levanta mañana pero...", dijo el italiano dando a entender que sí sería de la partida.

El Madrid, sin un solo central

No obstante, las peores noticias se han confirmado y el ex del Chelsea estará fuera de los terrenos de juegos durante aproximadamente 15 días, algo que deja totalmente huérfana a la zaga blanca, que ahora mismo no tiene ni un solo central disponible (Militao, Alaba, Rüdiger y Nacho lesionados), este último tiene una sobrecarga y tampoco jugará esta tarde ante el Girona pero sí se le espera este próximo martes ante el Leizpig en la ida de octavos de final de la Champions League. En el caso de Militao su vuelta podría estar programada para los hipotéticos cuartos de final de Champions y Alaba no podrá volver hasta bien iniciada la próxima temporada.

¿Qué partidos se perderá Rüdiger?

Si los plazos de lesión se cumplen Antonio Rüdiger se perderá con total seguridad tres partidos: el de esta tarde ante el Girona, la ida de octavos de Champions y el encuentro de Liga ante el Rayo en Vallecas, ya el 25 de febrero (se cumplirían 15 días) podría llegar justo al Real Madrid - Sevilla. Veremos como evoluciona la lesión pero Ancelotti tendrá que tirar de Carvajal y Tchouaméni en el Madrid - Girona de este domingo y espera que Nacho esté preparado para el martes ante el Leipzig.

