Rakitic: "Hay que cambiar esta dinámica ya mismo"

El centrocampista del Barcelona, el croata Ivan Rakitic, apeló a la mala suerte y al desacierto para justificar la derrota ante el Valencia del Barcelona, sumido "en una dinámica que hay que cambiar ya mismo".

"No hay dudas en el equipo. Estamos en una dinámica que hay que cambiar ya mismo. Es importante la actitud que hemos tenido hoy hasta el final del partido. El Valencia no sabía qué más hacer. No entra el balón y hay que seguir trabajando. Cuando entre una, entrarán todas", dijo en Movistar+ el jugador croata.

Rakitic alabó la actitud y las ganas del equipo: "Esto es fútbol. Tuvimos una barbaridad de ocasiones pero hay que acertar. Nuestra actitud y nuestras ganas ha sido espectacular. No puede ser. Tenemos que juntarnos y ganar".

El centrocampista del Barcelona lamentó que "la suerte haya estado del lado del Valencia". "Son detalles que deciden el partido. La suerte ha estado del lado del Valencia. La actitud y las ganas han sido buenas pero el balón no ha querido entrar", insistió. "Ahora estamos tristes por haber perdido. Creo que tenemos experiencia y sabemos cómo movernos en situaciones así. Tenemos que sumar puntos y juntos saldremos de esto", confió Ivan Rakitic.