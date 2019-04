Rafa Benítez: "Nunca mando al equipo atrás"

"La prueba evidente de que no somos amarrategui es, ¿por qué el primer tiempo el equipo juega tan bien y es tan superior al Atlético de Madrid? Porque el planteamiento era para ganar el partido. Y si no se puede hacer es porque nos faltó un poquito de eficacia y un poquito más de verticalizar en el primer tiempo, pero en absoluto porque el equipo no fuese a ganar el partido, como hicimos", manifestó.

"Ellos tuvieron un regalo que les hicimos, que realmente fue un regalo el error que cometimos en el penalti. Todo lo demás fue un planteamiento ofensivo, controlando el partido, con un 60% de posesión... donde el Real Madrid demostró el nivel que quiere demostrar siempre. El problema, insisto, es que nos faltó algo más de verticalizar para conseguir ese segundo gol y luego nos faltó salir mejor a la contra cuando ellos se volcaron", prosiguió.