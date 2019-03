Rafa Benítez: "Cristiano sólo tiene molestias"

El entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, ha confirmado que el joven noruego Martin Odegaard jugará este ante el Valerenga en el séptimo partido de pretemporada del equipo madridista, al tiempo que ha valorado como "positivo" el hecho de que el equipo únicamente cuente con dos lesionados, el francés Benzema y el portugués Pepe, ya que considera que lo de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos "son sólo molestias".

"Realmente sólo hemos tenido dos lesiones, la de Karim y Pepe. Las demás son molestias. Después de la gira, de todos los partidos y entrenamientos, sólo tenemos dos lesiones y me parece positivo cómo está el equipo y la manera en la que están trabajando. Me parece un balance muy positivo", afirmó el técnico madridista en rueda de prensa previa al partido contra el Valerenga de este domingo.

El portugués Cristiano Ronaldo no pudo viajar a Noruega por una lumbalgia, pero Benítez aseguró que el luso estará listo para el inicio de la temporada. "Cristiano tenía un problema el otro día. Está trabajando con el cuerpo médico. Creo que la semana que viene estará bien, para el primer partido de la temporada no tendrá ningún problema. Siento que no haya podido venir", reconoció.

"Odegaard es un jugador muy joven, con mucho talento y queremos que mejore para el futuro, por eso está entrenando con nosotros en el primer equipo. Va a jugar mañana, no sé si desde el principio o en la segunda parte, pero confiamos mucho en él. Lo importante es que tenga paciencia", apuntó el técnico.

Sobre su continuidad en el primer equipo, Benítez aseguró que "hay que tener precaución". "Tenemos que ver lo que es mejor para él. Estuve hablando con Zidane sobre su situación. La idea es que está entrenando con nosotros y está listo para jugar con nosotros. Es un jugador inteligente, le gusta entrenar, trabajar, entonces todo es positivo, pero hay que esperar", añadió.

El entrenador blanco se mostró "muy optimista" con la pretemporada de su equipo. "Veo al equipo muy bien, la pretemporada está siendo muy positiva. Hemos jugado contra equipos muy fuertes y equipos que ya están compitiendo. Nos queda el partido de mañana más el Trofeo Bernabéu, tenemos mucho margen para seguir trabajando, seguir mejorando y ajustando cosas. La imagen que ha dado el equipo ha sido muy sólida, tenemos que encontrar el equilibrio entre goles encajados y marcados, pero tenemos margen", señaló Benítez.

Además, en nombre de la expedición blanca recién llegada a Oslo quiso "agradecer al país y a la ciudad" la acogida recibida. "Hemos visto ya muchos aficionados. Es positivo para nosotros el ambiente que se genera en las ciudades que visitamos. Es un motivo de satisfacción para todos", reconoció.

Por último, Benítez no quiso subestimar al rival y reconoció que el de este domingo será un "partido difícil". "Están teniendo una temporada fantástica en la liga noruega. Van segundos y han jugado 18 partidos. No va a ser fácil para nosotros. Va a ser un partido difícil pero espero que hagamos un buen partido y que podamos ganar disfrutando de buen fútbol", concluyó