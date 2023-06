El PSG, inflexible con Mbappé: venta este verano o renovación

El culebrón Kylian Mbappé sigue quemando capítulos y, un año después de su renovación, el PSG ya se plantea la posibilidad de venderle este verano y así evitar que pueda abandonar el club sin dejar un euro en junio de 2024. RMC Sport asegura que en el club parisino ya han aceptado que su estrella no seguirá, pero en las oficinas del PSG se han marcado el objetivo de que no deje el club sin traspaso de por medio.

Toda la maquinaria se puso en marcha en el momento en que Mbappé mandó un escrito al club al final de esta temporada ratificando que no iba a activar el año adicional, algo que ya había comunicado al PSG el pasado 15 de julio de 2022. Esa carta, con la decisión inequívoca de no seguir hasta 2025, ha hecho cambiar la postura del club parisino.

El problema para el PSG es que Kylian Mbappé ha declarado públicamente su decisión de seguir en el club una temporada más, lo que le permitiría salir de París sin traspaso en junio de 2024 y cobrando una elevada prima de fichaje. Además, percibirá unos 150 millones de euros, primas incluidas por continuar un año más en París. El PSG ya fuerza la situación para que el delantero de Bondi acepete ser vendido este mismo verano y así asegurarse un traspaso por su estrella.

El caso Mbappé y la situación de Neymar, problemas a solucionar en el PSG

En el Parque de los Príncipes las cuentas no salen. Si Mbappé sigue este año, además de su elevadísimo salario, no ingresarían ninguna indemnización por su traspaso. El PSG parece resignado a que Mbappé no sea la pieza clave de su proyecto deportivo para los próximos años, tal y como se habían planteado, por lo que quieren pasar esa página y empezar a diseñar el equipo del futuro.

El Real Madrid aparece como el destino prioritario para Mbappé, tanto esta temporada (aunque el club blanco diga que da por cerrada su campaña de fichajes) como el próximo. Resta por saber si la llegada definitiva de Luis Enrique al banquillo del PSG puede desbloquear la situación. El entrenador español se encontrará varios asuntos apremiantes, pero ninguno de la talla del de Mbappé, que sin duda determinará el futuro de la entidad.

Otro de los que tendrá que tratar es el de Neymar, que estaba en la parrilla de salida pero que puede agarrarse al club de la mano del que fuera su entrenador en el Barcelona entre 2013 y 2016. A sus 31 años, el jugador más caro de la historia (222 millones de euros) parece haberse quedado sin apoyos en la capital francesa, acorralado por su mediocre rendimiento deportivo y por los escándalos fuera de los terrenos de juego.