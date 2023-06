El PSG avisa a Mbappé: "Si se quiere ir, no será libre y habrá que pagarlo muy caro"

Tan solo un año después de anunciar su renovación con el PSG y dejar plantado al Real Madrid, Kylian Mbappé vuelve al centro del mercado. El delantero francés ha comunicado por carta al PSG su intención de no ejercer la cláusula de renovación hasta 2025, por lo que podría dejar París a coste cero en junio de 2024. La prensa francesa amanece hoy con el bombazo adelantado por el diario L'Equipe y la mayoría de cabeceras galas coinciden en asegurar que en la directiva del PSG hay sorpresa y cansancio con el jugador de Bondi.

Los mensajes que llegan del club a los principales diarios franceses son coincidentes: la carta ha sorprendido a la dirección, pero esta advierte de que, si el jugador quiere irse, no será gratis. Le Parisien, el medio que maneja la mejor información sobre lo que se concina en el PSG, señala que el club parisino "lamenta no solo la forma sino también el momento" del envío de la carta por parte de Mbappé.

El rotativo señala que en el club "predomina el asombro", más aún por el hecho de que el envío de la carta no era necesario desde el punto de vista legal "para dejar constancia de la decisión" de no continuar más allá de 2024. Y destaca que en el PSG "algunos ven un medio de presión mediática" por parte del jugador, que se produce "solo un año después de la firma de uno de los contratos más lucrativos de la historia del deporte" entre Mbappé y el equipo de la capital.

Le Parisien informa que la dirección del PSG no descarta dar "pasos positivos" para avanzar hacia una renovación pero recalca que, si no se producen, el PSG "no quiere, sobre todo, que se vaya gratis al final de su contrato". El rotativo parisino considera que, "igual que el año pasado, la propiedad catarí del club "estaba dispuesto a todos los sacrificios" por retener a su estrella indiscutible, sobre la que quieren basar su proyecto deportivo en la próxima década, en el PSG hay "cansancio" y lamentan que las negociaciones no se produzcan "con calma y sin estridencias".

Al Khelaifi, "totalmente sorprendido" con Mbappé

La emisora France Info transmite informaciones parecidas y adelante que el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, está "totalmente sorprendido" por la carta de Mbappé, ya que preveía acordar una renovación de su contrato. Sin embargo, añade que en los despachos del club "están serenos" y envían el mensaje de que "si Kylian Mbappé se quiere ir, no será libre y habrá que pagarlo muy caro".

El baile parece iniciarse de nuevo, tan solo un año después de que Mbappé estampara su firma en su contrato de renovación con el PSG. El jugador está concentrado con la selección francesa de cara a los dos próximos encuentros de clasificación para la Eurocopa 2024, el próximo viernes en Gibraltar y el lunes posterior ante Grecia, en París.