El detalle de la carta de Mbappé al PSG que explicaría el enfado en el club parisino

La situación de Kylian Mbappé en el PSG ha dado un giro de 180 grados después de que el delantero haya comunicado formalmente al club parisino su decisión de no renovar su contrato más allá de junio de 2024. El jugador francés renovó en mayo de 2022, pero lo hizo por dos años y un tercero opcional.

La determinación del delantero de Bondi de no ejecutar la renovación de ese tercer año pone en una nueva encrucijada al PSG: venderlo este verano o dejarle marchar gratis en junio de 2024. Según la prensa francesa, la directiva del PSG está muy molesta y ya habrían advertido a Mbappé que si no va a renovar hasta 2025 deberá salir este mismo verano pagando un traspaso. Pero el enorme malestar en el club parisino no solo respondería a esa decisión de Mbappé.

Y es que el diario The Times informa este martes de un detalle esclarecedor en relación al documento que ha hecho llegar Mbappé a los directivos del club parisino anunciando su decisión. Según el diario británico, ese documento está fechado a 15 de julio de 2022, es decir, menos de dos meses después de que el jugador renovará con el club parisino dejando plantado al Real Madrid. La gran pregunta es cómo en tan solo dos meses el jugador pasó de fimar su renovación a tener decidido que se iba a marchar en 2024. ¿Error administrativo o una decisión tomada pese a acabar de haber renovado con el PSG?

El diario The Times también asegura que el Chelsea se plantea el posible fichaje de Kylian Mbappé, aunque esta operación parece bastante complicada teniendo en cuenta que, a priori, el jugador solo parece plantearse el Real Madrid como próximo destino. Desde Francia ya informan que el PSG habría tasado el traspaso de su estrella en una cantidad entre 180 y 200 millones de euros. Está por ver si el Real Madrid vuelve a intentar su fichaje después de que el club parisino no escuchara su oferta de 200 millones euros.

La carta de Mbappé es una declaración de guerra

El periodista Daniel Riolo, en su programa After Foot de RMC, aseguró anoche que el PSG debe vender a Mbappé tras ser informado de su decisión de no renovar hasta 2025.

"Si soy el presidente del PSG, tomó una decisión clara: se vende este verano. No se puede quedar un jugador que anuncia que está en su último año de contrato y se puede marchar gratis. Hay que enviar un mensaje fuerte. El PSG no esperaba recibir hoy esta carta. Es una especie de declaración de guerra. Están horrorizados en el club. Si Mbappé lo anuncia ahora, es porque ya no cree en las promesas. Ya no cree en el proyecto", opinaba Daniel Riolo.