LE RECUERDA QUE NO SE LA PASÓ EN EL CLÁSICO

El central catalán tiró de humor tras su partido ante el equipo italiano, en el que marcó un gol, y dio las gracias a Messi por pasarle el balón, al contrario de lo que hizo, según Piqué, Munir en el Clásico. "Gracias Leo, tú si que me la das, no como @Munirhaddadi! Molt feliç per la victòria, per la classificació i pel gol", escribió Piqué en su twitter.