Piqué: "Cristiano es el favorito para ganar el Balón de Oro"

Gerard Piqué, defensa del Barcelona, ha repasado la actualidad en una entrevista a una televisión de Qatar. En la misma, el central ha reconocido que Cristiano "es el favorito para ganar el próximo Balón de Oro".

"Cristiano Ronaldo ha ganado la Liga de Campeones y la Liga, por lo que es favorito. Messi es considerado el mejor jugador de la historia y luego están otras opciones. Veremos a ver", explicó Piqué.

Sobre sus piques con Sergio Ramos, Piqué admitió que "la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona es muy grande" y que cada uno defiende sus intereses.

"Ramos defiende al Madrid y yo al Barcelona y cuando nos enfrentamos intentamos defender nuestros colores. Cuando vamos con la selección peleamos juntos", afirmó Piqué.

El central también aseguró que su decisión de retirarse de la selección española tras el Mundial de Rusia es firme y que en un futuro le gustaría ser presidente del Barcelona.

"He ganado con España el Mundial y la Eurocopa. Hemos hecho historia. Intentaré ganar el Mundial de Rusia, pero después de eso yo me retiraré de la selección española. Es mi decisión final. Algún día me gustaría ser presidente del Barcelona, pero eso todavía queda muy lejos. No pienso en ello", indicó Piqué.

Piqué también analizó los pitos que suele recibir por parte de algunos aficionados cuando está con la selección española: "Respeto todas las opiniones. A veces gustan, otras veces no gustan. Independientemente de la opinión que tengas sobre tu país, sobre tus sentimientos... cuando juego y estoy en el terreno de juego desconecto de la gente, de la atmosfera e intento sólo en jugar al fútbol".

Por último, Piqué admitió que la temporada pasada no estuvieron "a la altura de las expectativas".

"Quisimos ganar los máximos títulos posibles, pero a veces no se gana. Tenemos que esforzarnos más esta temporada, han venido jugadores nuevos para este año y estamos ilusionados", concluyó Piqué.