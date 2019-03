Piqué: "El Atlético juega con todas las armas posibles, como tener el césped seco"

El azulgrana Gerard Piqué ha reconocido que es "es difícil desconectar cuando las cosas no salen". Una desconexión que se hace más complicada cuando el balón no entra, como le sucedió al Barcelona en el último mes, con la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Atlético de Madrid y las derrotas en la Liga ante el Real Madrid, la Real Sociedad y el Valencia. "Supongo que cada uno en su profesión tiene sus implicaciones y sabe las cosas que le hacen sentir feliz. Te llevas el trabajo a casa; eso es algo normal en las personas. Hay que aceptarlo, seguir adelante y levantarse".

Lamenta que el bajón culé llegará en momentos cruciales

Sobre los motivos del bajón que ha privado al Barcelona repetir los tres títulos, el zaguero apunta que "es normal tener baches" a lo largo del curso, si bien lamenta que en esta ocasión hayan sucedido en uno de los "momentos cruciales" del año. "Hemos tenido la mala suerte de que nos hayan llegado en esos momentos cruciales, pero no hay que darle más importancia. Tenemos aun la Liga y la Copa del Rey, dos títulos muy apasionantes y tenemos que ir a por ellos", agrega. De no ganar la competición doméstica, reconoce Piqué que sería una decepción, aunque precisa que "en el Barça siempre que no ganas la Liga es un fracaso". "Quedan tres partidos de Liga y si alguien depende de sí mismo y puede perder la Liga si no gana los partidos, somos nosotros. En el Barça tienes que competir para los títulos importantes y la Liga lo es", asevera.

Con su equipo eliminado de la Liga de Campeones, Piqué vio desde el sofá la ida de las semifinales del Manchester City-Real Madrid y el Atlético de Madrid-Bayern de Múnich, dos enfrentamientos "muy parejos" que demuestran, en su opinión, que cualquiera de los cuatro equipos puede alzar la 'orejona'. Uno de los que tiene algo de ventaja para estar en la final es el Atlético de Madrid, verdugo del Barcelona en cuartos de final, que ayer venció al equipo entrenado por la mínima (1-0) al equipo entrenado por Pep Guardiola.

El césped seco, arma del Atlético

"El Atlético juega con todas las armas futbolísticas que puede, con el estadio seco para que los equipos como el Bayern de Múnich les cueste un poco más, te paran el juego. Pero bueno, está dentro de lo legal, dentro de los parámetros del fútbol. Y luego tácticamente están muy bien trabajados y tienen a jugadores como Torres o Griezmann que están a un nivel muy bueno", opina. Sin embargo, prevé que los 'colchoneros' lo van a tener difícil, pues, en su opinión, el Bayern de Múnich va a "apretar muchísimo" en el Allianz Arena.

El verano de Piqué será movido en lo futbolístico. Tras la finalización de la temporada con el Barcelona, disputará la Eurocopa de Francia con la selección española. "Lo afrontamos igual que las otras competiciones. Somos un equipo con calidad, con talento, aunque más joven. Tenemos muchas ganas de jugar la Eurocopa otra vez porque no hemos podido ganar los dos últimos títulos", zanja el central emprendedor.