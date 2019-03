Pedro León: "He recibido una llamada de Iniesta y aceptamos sus disculpas"

Pedro León, centrocampista del Getafe, aseguró este lunes en rueda de prensa que en su equipo recibieron una llamada del jugador del Barcelona Andrés Iniesta, que se disculpó por la acción de varios de sus compañeros que invadieron disfrazados la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez mientras el jugador Víctor Rodríguez atendía a los medios de comunicación.

El futbolista murciano, Pedro León, zanjó la polémica generada por la acción de Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Luis Suárez, Jordi Alba y Marc Bartra, que, ataviados con máscaras y disfraces por la fiesta de "Halloween", interrumpieron a gritos la comparecencia ante la prensa de un jugador del Getafe que acababa de perder 0-2 frente al Barcelona.

"En primer lugar, sí que nos parece una falta de respeto. Así lo valoramos dentro del vestuario. Jamás haríamos eso. Pero esta mañana, aparte del comunicado, recibí una llamada del capitán Andrés Iniesta y por nosotros y queda zanjado el tema. Aceptamos las disculpas y a partir de ahora, no hablar más del tema", dijo. "Andrés (Iniesta) me dijo que la interrupción a Víctor no fue intencionada porque ellos no sabían que estaban en rueda de prensa y que buscaban la zona mixta. Aceptamos sus disculpas y ya no nos vamos a pronunciar más", agregó.

Respecto a si cree que en el caso de que sí el Barcelona hubiera perdido, los jugadores del club azulgrana hubieran actuado de la misma manera, reconoció que no "sabe" si eso hubiera sido así y señaló que le cuesta "creer" que fuera a interrumpir la rueda de prensa de su compañero cuando estaba dando su opinión sobre el partido a la prensa. "Yo sé lo que nosotros haríamos y lo que no. Y en la conversación con Andrés, como le he dicho a él, aceptamos sus disculpas y queda todo olvidado", insistió.

Respecto a su estado personal en el Getafe, explicó que se encuentra "muy bien" física y moralmente y también habló sobre la próxima salida de su equipo al campo del Eibar. "Sabemos que estamos mejor en casa que fuera. Los campos a los que hemos ido fuera son difíciles, como San Mamés o el Sánchez Pizjuán, donde pocos han puntuado. Eibar es complicado, los equipos de Mendilibar son difíciles. Tenemos que hacer nuestro fútbol y sacar un resultado positivo, que es lo que interesa". "El equipo está bien, está fuerte. Veníamos de una racha bastante buena de tres partidos sin encajar gol y sumando. Sabemos que esto podría pasar (perder dos seguidos). Eran dos equipos (Sevilla y Barcelona), uno que ganó la Champions y otro la Europa League. Queríamos sumar algún punto. Hay que pelear todos los partidos y era difícil. Ahora vienen equipos más asequibles", comentó.

Por último, cuestionado por su opinión acerca del mal momento que vive en el Chelsea su exentrenador en el Real Madrid, José Mourinho, no quiso declarar nada: "No tengo información de allí, me pilla bastante lejos. Ni la sigo ni me interesa. La conozco, pero no me interesa", concluyó.