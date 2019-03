Las palabras de Ceballos contra Zidane que ahora se podrían volver en su contra

El andaluz fue preguntado por su situación en el equipo, ya que apenas tuvo minutos con el galo: "Eso lo tiene que explicar él, el por qué no me daba oportunidades. Yo trabajaba, intentaba ponérselo difícil, pero llegaba un momento que ves que es imposible. Marco dos goles en Vitoria y al día siguiente en Dortmund jugué un minuto. Cuando pasan las semanas y no te sientes importante, es más difícil. Hubo un momento en que di la temporada por perdida, estábamos a 15 puntos en Liga y solo nos quedaba la Champions pero yo no entraba en la dinámica".

"Contraté un entrenador personal en enero, porque no jugaba miércoles ni domingo y la intensidad baja. Buscaba estar a tope en la pretemporada. Si seguía Zidane estaba claro que buscaría una salida para volver más hecho, pero con la llegada de Julen fue todo diferente", reconoció Ceballos para explicar lo que sentía sin los minutos que él necesitaba para jugar y el alivio que supuso la llegada de Lopetegui.

"Yo a Zidane le pregunté que por qué no jugaba porque no lo entendía. Él me dijo que valorara los jugadores que tenía por delante. Hubo un momento de la temporada que Kroos y Modric estaban lesionados y él cambiaba el sistema para poner a otros jugadores. Eso te quema un poco y te duele", dijo el exbético.

"Le servirá en el futuro"

"Él fue claro conmigo y no guardo rencor. De pequeño me fijaba en él y él siempre una estrella donde ha jugado, quizá no sabía lo que siente un jugador en el banquillo. Le servirá también en el futuro para no cometer los errores que ha cometido aquí", aseveró Ceballos.

