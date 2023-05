Las palabras de Alberto Lejárraga, portero del Marbella: "Lo que no debería ser noticia, todavía lo es"

El pasado 25 de abril Alberto Lejárraga, portero del Marbella, subía unas fotos de la celebración por el ascenso a segunda federación en las que aparecía besándose con Rubén, su pareja. En un deporte como el fútbol, donde la homosexualidad es aún un tema tabú, esa publicación pasó a ser noticia en muchos medios.

Ahora, una semana después de aquella publicación, Alberto Lejárraga, portero del Marbella, ha publicado una carta en sus redes sociales en las que explica que ese beso con su pareja es "nuestro día a día". El guardameta agradece "las enormes muestras de cariño y de aprecio que hemos recibido" y reflexiona sobre la homosexualidad, un tema que no debería ser noticia, pero que lo sigue siendo.

"Estamos muy agradecidos, sobre todo por el trabajo de concienciación llevado a cabo por dichos medios. Y esto es de lo que al final va todo esto, de que, aunque no fuera nuestra intención, se haya transmitido un mensaje de diversidad y naturalidad con cercanía y con la máxima sensibilidad, siendo un tema personal y demostrando una vez más que, lo que no debería ser noticia, todavía lo es, quizás porque esos primeros pasos en el proceso de normalización del que hablábamos, creemos que siguen siendo demasiado largos y, como nos habéis transmitido, todo esto puede ayudar a hacer más corto ese camino", apunta Alberto Lejárraga.

"También nos gustaría aclarar que la foto no era una declaración, sino más bien una foto de celebración, y en ese caso tampoco diríamos que fuera de homosexualidad, ya que nuestro beso podría encajar en otras identidades sexuales", aclara el portero del Marbella en la carta que firma junto a su pareja.

Por último, el portero del Marbella reconoce la labor que han realizado otras personas en el pasado para normalizar la homosexualidad en España y explica que sería "injusto" no reconocer su papel.

"Sería injusto no recordar y no darnos cuenta de lo importante que ha sido la visibilidad de personas del colectivo históricamente para avanzar hacia donde estamos hoy. E injusto sería también no reconocer que, si hoy tenemos la tranquilidad de la que disfrutamos para vivir nuestra vida, es porque hubo personas antes que pelearon mucho para conseguir los derechos con los que hoy contamos", explica el portero del Marbella.

Carta íntegra de Alberto Lejárraga, portero del Marbella

Hola a todxs.

Después de unos días alucinando con la repercusión que ha tenido el tuit que publiqué celebrando el ascenso del Marbella en varias fotos junto a los míos, tanto a Rubén como a mí nos gustaría agradecer las enormes muestras de cariño y de aprecio que hemos recibido.

En los primeros comentarios al tuit, fuimos viendo como un montón de personas se alegraban por los éxitos deportivos que había conseguido el equipo, aunque pronto lo que empezó a llamarme la atención fue... ¡la famosa foto! Un instante de alegría máxima, en el momento probablemente más bonito que, como futbolista, he vivido en un campo de fútbol, donde nos abrazamos el uno al otro y nos besamos con todas nuestras fuerzas, parecía que se estaba convirtiendo en símbolo de algo más. Así que, de un momento a otro nos empezaron a llegar mensajes de personas que conocíamos, de personas que no conocíamos, de personas de mil sitios que, al parecer, se emocionaban con nosotros.

Y es que lo que para nosotros era una foto celebrando y disfrutando de un gran momento, demostrándonos nuestro amor como lo hacemos cada día, se veía ahora como el de un futbolista besando a su pareja, un chico. Y como decíamos, es que este es nuestro día a día. Al principio fue más complicado, pero el punto en el que nos encontramos ahora, desde hace ya algún tiempo, después de un proceso de "normalización" más largo del que nos hubiera gustado, y que debería durar tanto como nada, es el de vivir nuestra vida con total naturalidad, con nuestros problemas claro, como cualquier otra pareja del mundo.

Principalmente por ello, estos días nos hemos querido mantener públicamente al margen, aunque hayamos recibido peticiones para aparecer desde medios de todo el mundo (estamos impresionados pero así es), porque nuestra vida es la que es y nos parecía que acceder a ello podía cambiar nuestra forma de ser pareja, hacia nosotros y hacia los demás, y eso no queremos cambiarlo.

También nos gustaría aclarar que la foto no era una declaración, sino más bien una foto de celebración, y en ese caso tampoco diríamos que fuera de homosexualidad, ya que nuestro beso podría encajar en otras identidades sexuales.

En cualquier caso, estamos muy agradecidos, sobre todo por el trabajo de concienciación llevado a cabo por dichos medios. Y esto es de lo que al final va todo esto, de que, aunque no fuera nuestra intención, se haya transmitido un mensaje de diversidad y naturalidad con cercanía y con la máxima sensibilidad, siendo un tema personal y demostrando una vez más que, lo que no debería ser noticia, todavía lo es, quizás porque esos primeros pasos en el proceso de normalización del que hablábamos, creemos que siguen siendo demasiado largos y, como nos habéis transmitido, todo esto puede ayudar a hacer más corto ese camino.

Por último, sería injusto no recordar y no darnos cuenta de lo importante que ha sido la visibilidad de personas del colectivo históricamente para avanzar hacia donde estamos hoy. E injusto sería también no reconocer que, si hoy tenemos la tranquilidad de la que disfrutamos para vivir nuestra vida, es porque hubo personas antes que pelearon mucho para conseguir los derechos con los que hoy contamos. Tanto es así que, en una sociedad en la que para muchos lo tenemos todo hecho y que nos es todo muy fácil, lo que nosotros hemos vivido y lo que muchas otras personas nos han transmitido es que siendo difícil avanzar en según qué ámbitos. Y quizás esto sea de lo que nos podamos sentir más orgullosos, de que nuestra foto se haya visto como un paso adelante más y quizás un apoyo para otras personas que todavía se encuentren en un momento complicado. A estos últimos, por supuesto, mucho ánimo, porque los mensajes que hemos recibido creemos que son, en realidad, para todos nosotros.

Ahora sí, terminamos ya, agradeciendo infinitamente todo el amor que hemos recibido es estos días, porque como tantas veces nos habéis dicho, ¡qué viva el amor!

Rubén y Alberto