Paco Jémez: "Si llega a ganar el Valencia, me ahorco en el vestuario"

Paco Jémez, técnico del Rayo Vallecano, se expresó tras el empate que su equipo logró ante el Valencia en Mestalla: "Si llega a ganar el Valencia me ahorco en el vestuario", dijo tras mostrar buen juego.

"Hay días en los que al acabar el partido estás triste porque no has aportado nada, pero hay otros como hoy en los que el fútbol es una mierda porque hemos superado al rival, merecimos ganar y no lo hicimos", continuó.

"Fuimos el único equipo que mereció ganar porque les superamos en muchas cosas y estoy orgulloso y sin nada que reprochar, pero lo que cuentan son los goles y el punto debe servir ante un camino que puede ser complicado", indicó.

Jemez, que no se pronunció sobre el gol anulado al valencianista Paco Alcácer en el tramo final del encuentro, indicó que con un rendimiento como el de hoy podrán salir adelante. El técnico del Rayo Vallecano espera que en posteriores partidos no les encuentren "las cosquillas" con tanta facilidad como hoy a pesar de haber ofrecido "un nivel espectacular".

Jémez evitó hablar de los árbitros

"Hemos hecho todo lo que había que hacer, pero moralmente debemos salir reforzados de este partido, aunque tenemos que empezar a ganar porque no podemos dejar todo para un final demasiado ajustado" indicó. Jémez insistió en que el partido dependió del Rayo Vallecano, que fue un buen equipo, que hizo un buen fútbol e impidió que el Valencia demostrara su potencial.