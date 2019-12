Paco Jémez, sobre los bukaneros tras la polémica de Zozulya: "Los nazis tampoco me caen bien, pero con la violencia no van a tener nuestro apoyo"

El entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, ha hablado en rueda de prensa sobre lo ocurrido en el encuentro contra el Albacete. El partido fue suspendido por los cánticos de "puto nazi" al jugador del Albacete Zozulya por un sector de los aficionados del estadio de Vallecas. El técnico ha criticado la actitud de los Bukaneros asegurando que no está a favor de la violencia y los insultos en los partidos de fútbol.

"Si ellos creen que con la violencia van a tener nuestro apoyo, lo siento mucho, pero no va a ser así. Siempre he estado a su lado y he luchado por ellos. Siempre he creído que son una parte importante para nuestro equipo, pero cuando ya entramos en situaciones políticas y de agresiones, conmigo que no cuenten. Que me quieren insultar, me da lo mismo", ha comentado Paco Jémez en rueda de prensa.

"Las consecuencias las pagamos el club"

El técnico del Rayo ha sido tajante asegurando que él tampoco esta a favor de la ideología nazi pero confiesa que hay situaciones que hay que medir. "He tenido reuniones con ellos y saben cómo soy. Los nazis tampoco me caen bien. No comulgo tampoco con eso, pero hay situaciones que hay que medir, porque luego se va de las manos y mira la que se ha armado. Nadie ha dicho que se les prive de manifestar nada, pero las consecuencias las pagamos en el club", ha explicado.

Paco Jémez ha cerrado las preguntas sobre este tema confesando que los Bukaneros son una de las mejores hinchadas en lo deportivo. "Deportivamente son importantes Animan como nadie, pero para otras cosas que no cuenten conmigo", ha concluido.

Habló Zozulya

El jugador Roman Zozulya cerró la polémica ayer con una rueda de prensa ante los medios en la que dio su versión de los hechos. "Todo lo que se dice sobre mí no es verdad. Solo soy un futbolista y patriota de mi país. Soy partidario de mi país. Soy apolítico y contrario a todas las ideologías", explicó el jugador.