Nuevo escándalo en Turquía: Morata marca de penalti y el equipo contrario se retira 20 minutos después

El fútbol turco ha vuelto a ser noticia -y no precisamente buena- por lo extradeportivo. Esta vez lo ocurrido ha involucrado, de forma directa e indirecta a Álvaro Morata, recién aterrizado en el Galatasaray después de ser cedido por el Milán.

Morata se estrena... y 20' después el rival se retira del partido

Lo sucedido este domingo no ha sido otra cosa que el abandono voluntario del Adana Demispor cuando corría el minuto 35 en el partido que les enfrentaba a los líderes de la competición doméstica, el Galatasaray turco.

Precisamente minutos antes, concretamente en el 12, el exdelantero de Real Madrid y Atlético anotó su primer gol en la Superliga turca desde los 11 metros, y cuando se sobrepasaba la media hora de juego en el Rams Park de Estambul, el equipo visitante se retiró del partido tras cuestionar las decisiones arbitrales.

Protesta ante la decisión del árbitro principal y del VAR

Fue tal el enfado y la disconformidad con el penalti que el entrenador del Demispor, cumpliendo órdenes del presidente Murat Sancak, obligó a sus jugadores a abandonar el campo como símbolo de protesta ante la decisión del árbitro principal, y el del VAR, Jakob Alexander Sundberg. Al parecer, el Galatasaray intentó convencer a entrenador y jugadores para que terminasen el partido, pero finalmente no pudieron hacer nada para evitarlo.

No obstante, la decisión del Demispor ha sido mal vista por gran parte del fútbol turco, pero no del Fenerbahce, rival histórico del Galatasaray, que se quejó de que los árbitros favorecían al Galatasaray: "De repente alguien llama y saca al equipo del campo. No creo que lo que pasó fuera muy inocente. Por supuesto, la Federación turca tomará su decisión. Hay un esfuerzo por hacer que el fútbol turco quede mal. Te respeto pero estoy triste. No creo que esta decisión haya sido inocente ni improvisada. No lo esperábamos, pero aparentemente había gente que estaba esperando, que estaba enviando tweets de inmediato", explicó Okan Buruk, técnico del Galatasaray.

Un hecho que vuelve a dejar por los suelos la imagen del fútbol turco, tan en entredicho en los últimos años después de que otras polémicas parecidas y de episodios violentos.

Lógicamente, la Federación turca dará por perdido el encuentro (3-0) al Adana Demispor, un equipo que apenas suma 5 puntos de 63 posibles y que marcha último -a 18 puntos- de la salvación. Además, todo apunta a que se le penalizará con otros tres puntos por conducta antideportiva.

El Galatasaray de Álvaro Morata suma así tres puntos más que le sirven para mantenerse en el liderato por encima del Fenerbahce, dirigido por José Mourinho.

