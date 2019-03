La novia de Maradona se niega a declarar ante la Policía tras el altercado con el exfutbolista

NO HABLARÁ CON LOS AGENTES

Rocío Oliva, la novia de Maradona, se acoge a su derecho a no declarar y no hablará ante la Policía tras haber sido citada por el altercado que mantuvo con el exfutbolista argentino. Los agentes también han citado a algunos empleados del hotel y estos han señalado que no vieron nada.