El Newcastle de Benítez desciende a la Championship tras la goleada del Sunderland al Everton

El Newcastle United del español Rafael Benítez y el Norwich City certificaron este miércoles su descenso matemático a la Championship, segunda categoría del fútbol inglés. El Newcastle, que tropezó el pasado sábado con los 'villanos' en Birmingham (0-0), necesitaba que el Sunderland no ganara hoy al Everton para mantener vivo el sueño de la permanencia. Los 'black cats', sin embargo, no fallaron en el Stadium of Light y se deshicieron de un paupérrimo Everton por un contundente 3-0 para mandar a sus acérrimos rivales a la segunda división.

Por su parte, el Norwich City, verdugo este miércoles del Watford en Carrow Road (4-2), también precisaba un tropiezo de los hombres de Sam Allardyce para seguir con vida en la élite del fútbol inglés al menos hasta la jornada 38. Así las cosas, 'urracas'y 'canarios' acompañarán al Aston Villa, que había certificado su descenso hacía semanas, la temporada que viene en la segunda categoría del fútbol inglés.

El Burnley y el Middlesbrough de Aitor Karanka son dos de los conjuntos que han conseguido el ascenso a la Premier League. El tercer equipo saldrá del play-off de ascenso que disputarán Brighton, Hull City, Derby County y Sheffield Wednesday.

Betenke rescata un punto para el Liverpool en el descuento

Un agónico tanto del delantero internacional belga Christian Benteke en el minuto 92 permitió este miércoles al Liverpool arañar un punto en Anfield frente al Chelsea (1-1). Los pupilos de Jürgen Klopp, que se juegan el próximo miércoles el título de la Europa League en la final con el Sevilla, se mantienen con esta igualada en octava posición de la Premier League, fuera de puestos europeos y a tres puntos del sexto clasificado, el West Ham, a falta de una jornada. No hizo rotaciones el preparador alemán ante los 'blues', pero todo apunta a que sí alternará su once para el encuentro del próximo domingo frente a West Brom en The Hawthorns.

Este miércoles, al filo de la media hora de partido se adelantaron los visitantes, que jugaron sin Thibaut Courtois ni Diego Costa, gracias a un gran tanto del belga Eden Hazard, su cuarto gol en los últimos cuatro partidos. Sin embargo, con el tiempo prácticamente cumplido, Benteke, que saltó al terreno de juego en el 75 en lugar de Adam Lallana, aprovechó un error de Asmir Begovic -Courtois se lesionó en el calentamiento- para mandar de cabeza al fondo de las mallas el balón y subir al marcador el definitivo 1-1. Este punto mantiene al Liverpool en octava plaza, con 59 puntos, y al Chelsea en décimo lugar, con diez puntos menos que los 'reds'.