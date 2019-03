Neville no dimite: "Es el momento de estar juntos"

DICE QUE CONFÍA EN SU TRABAJO

Gary Neville seguirá al frente del Valencia... salvo que el Valencia le despida. El técnico inglés, que vuelve a sumar otra derrota al frente de la nave che, ha lamentado el 1-0 sufrido ante el Betis en un duelo en el que piensa que tuvieron mala suerte. "No nos hemos merecido perder", dijo, que piensa que el Valencia no es "un equipo de los que deben luchar por no descender".